Diputado UDI Jaime Bellolio: Jacqueline van Rysselberghe no me dirige la palabra

“Una cosa es que quiera ser como Evita y otra es que evite decir la verdad, ya que no sólo no me dirige la palabra, sino que ha renovado el ánimo revanchista de los últimos dos años, empujando hacia fuera del partido a quienes tenemos la vista en el futuro“, sostuvo Bellolio.

Recordemos que el diputado lleva tiempo amenazando con renunciar al partido, y relaciones como estas posiblemente reforzarían su decisión.