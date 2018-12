Caso Catrillanca: Fiscalía formalizará a abogado y a otros tres oficiales

A más de un mes de que se iniciara la investigación la Fiscalía Regional de La Araucanía ya determinó quienes serían los responsables de la obstrucción a la investigación del asesinato de Camilo Catrillanca ocurrido el 14 de noviembre pasado.

Así fue como el Ministerio Público de La Araucanía aseguró que se levantarán cargos en contra del ex jefe del GOPE, mayor (R) Manuel Valdivieso, el ex jefe de Fuerzas Especiales, coronel (R) Jorge Contreras, y el ex abogado de Carabineros Cristián Inostroza Quiñiñir, además del chofer de la patrulla del GOPE involucrada en el asesinato del comunero mapuche.

Los mencionados serían acusados por obstrucción a la investigación.

Uno de los imputados que levantó sorpresas en esta lista fue el abogado de Carabineros con que los GOPE fueron a declarar a la Fiscalía de Collipulli, Cristián Inostroza, la noche del 14 de noviembre.

De acuerdo a la información que se maneja, se le imputará además un delito que es exclusivo para profesionales que ejercen el derecho y que por sus actuaciones perjudican a sus clientes; es así como el escrito además indica que se le imputará prevaricación.