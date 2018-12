Jefe territorial del MOP detalló cómo funcionara el "peaje a luca" para este Año Nuevo

Se espera que más de 550 mil vehículos abandonen la capital para celebrar el Año Nuevo fuera de la región Metropolitana. Para hablar de los planes de contingencia y evitar la congestión en las carreteras, el jefe territorial del Ministerio de Obras Públicas y coordinador de planes de contingencia, José Luis Uriarte, conversó con La Mañana Interactiva de Radio Agricultura.

La cantidad de autos que saldrán “es bien similar a la cantidad de autos que salieron para la semana del 18 de septiembre”, detalló Uriarte, pero con un lunes “interferiado”, se estima que salgan 150 mil más que el año pasado.

“Hoy día (viernes) después de la 2 de la tarde empieza aumentar un flujo importante en las carreteras”, tanto por el Año Nuevo como por el inicio de vacaciones.

Algunos planes para evitar el “taco” el MOP dispondrá de vías 3×1 en dirección de la salida de Santiago y 1 de retorno. Esto comenzará desde el sábado para “tratar de evitar e incentivar a las personas para que la cantidad de autos se repartan lo más parejo durante todo el día”, explica el jefe del ministerio.

También habrá “peaje a luca” desde este sábado entre las 6a m y las 11 am. Lo mismo con los camiones, pero desde las 00 horas hasta las 6 am; para el retorno, el martes, existirá esta modalidad desde las 7 am hasta las 3 pm.

“Muchas veces la gente quiere estirar el elástico y aprovechar hasta el último minuto en la playa, entonces el peaje a luca de regreso el martes es hasta las 3 de la tarde”, explicó Uriarte.