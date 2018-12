Revista Cosas anuncia su cierre luego de 42 años de existencia

Luego de 42 años la clásica Revista Cosas anuncia su fin.

El anuncio se realizó sorpresivamente este viernes, a través de un escueto mensaje publicado en su sitio web.

“El equipo periodístico de COSAS les da las gracias por acompañarnos fielmente estos 42 años, por leernos, por preferirnos y por permitirnos ser parte de sus vidas”, informaba el sitio.

“Revista COSAS cierra hoy sus puertas con la certeza de haber sido un medio que hizo historia, encabezado por Mónica Comandari”, sentenciaba.

Esta situación se preveía luego de que su dueña, Mónica Comandari diera una entrevista sobre la difícil situación que pasaba el medio escrito:

“A diferencia de los grandes grupos económicos locales que inyectan millonarias cifras de dinero a las empresas de la industria para cubrir las pérdidas, yo no estoy en posición patrimonial de hacerlo y no me puedo permitir el lujo de continuar operando de la misma forma que lo hemos venido haciendo hasta ahora”, aseguró a los trabajadores hace unas semanas atrás su dueña Mónica Comandari según el medio online Interferencia.cl

De acuerdo a la información que se maneja, el cierre del medio dejaría a 55 personas sin trabajo.