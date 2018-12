General (r) Franzani aseguró que le entregaron datos falsos

En declaraciones ante los fiscales de La Araucanía por el caso Catrillanca, el destituido general Franzani, aseguró que el general Victtoriano le señaló que el vehículo y personal de Carabineros recibieron disparos.

Christian Franzani, exjefe nacional de Orden y Seguridad, fue pasado a retiro el viernes 7 de diciembre, por considerarse que incurrió en una “falta de control eficiente que hubiera permitido obtener, oportunamente, información fidedigna del acontecer de los hechos”, consignó El Mercurio.

“Le pedí al general Victtoriano que me relatara lo que había acontecido, me realizó una síntesis de los hechos y me indicó que toda la información estaba en el resumen ejecutivo. Recuerdo que el resumen verbal que me entrega el general Victtoriano hace alusión a que los vehículos y el personal de Carabineros recibieron disparos, pero no precisó cuándo se habían producido los disparos, si antes o después de la muerte de Catrillanca”, relató Franzani.

El “resumen ejecutivo” lo recibió en su correo electrónico a las 2.45 de la madrugada del 15 de noviembre.

“Personal del Gope de la patrulla compuesta por el subficial Patricio Sepúlveda Muños, el sargento primero Carlos Alarcón Molina el sargento segundo Raúl Ávila Morales el cabo primero Gonzalo Pérez Vargas descienden del J040 (tanqueta), sobrepasan los diversos obstáculos existentes en la vía, recibiendo disparos de distintos sectores, por lo cual repelieron el ataque, utilizando para ello armamento fiscal de cargo. En estas circunstancias cruzó la ruta el tractor identificado por los pilotos, en el que se desplazaban dos personas, conductor y acompañante, atravesándose en la línea de fuego”, se lee en el informe que menciona Franzani en su declaración.

Por su parte el general Hermes Soto le habría manifestado que los funcionarios del Gope le habían mentido en cuanto a la existencia de una cámara.

El video que, sí existía, fue exhibido en la audiencia de comunicación de cargos, el cual muestra que no hubo enfrentamientos y que el tractor no se cruzó en la línea de fuego.

La elaboración del informe, precisó Franzani estuvo en manos del comandante Pincheira y su revisión en las del coronel (r) Contreras.

Mientras que su contenido resultó ser falso. Esa misma semana se supo que Ávila portaba una cámara en su casco, luego Alarcón aseguró en un video que lo obligaron a mentir y Sepúlveda reveló que también había registrado el incidente, entregado dos videos.

Contreras, Valdivieso (esjefe Gope Araucanía), Inostroza y Pérez (conductor de la patrulla) serán formalizados del 25 de enero por obstrucción a la investigación.

Aton Chile