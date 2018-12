Solo un 44% de egresados este año tiene puntaje para postular a Pedagogía

Según análisis de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (UCV) 105 mil egresados no lograron superar los 500 puntos. El 2023 se pedirán 50 puntos más que hoy. Medida que busca contar con mejores profesores.

Sólo 83.744 de los egresados de la enseñanza media este año, podrán postular a Pedagogía. Otros 105 mil no tendrán la opción de hacerlo ya que no lograron superar los 500 puntos en la PSU, al no cumplir con en puntaje mínimo.

Para la admisión 2020, el requisito subirá a 525 puntos, y el 2023, llegará a los 550 puntos, según consignó El Mercurio.

La idea es subir la vara y con eso permitir que a Pedagogía lleguen los alumnos más destacados, y así, formar mejores maestros.

“No cualquier persona puede ser profesor. Se requiere una serie de habilidades, conocimientos y destrezas. Nos parece que es muy buena medida que se exijan requisitos de ingreso”, informó a El Mercurio, Ignacio Silva, director de proyectos de Elige Educar y responsable del plan de atracción de talentos a pedagogías.

Para el 2023 los requisitos serán cada vez más exigentes y alcanzarán un puntaje que hoy está por sobre el de corte para entrar a Pedagogía. Sin embargo subir los puntajes podría tener algunas consecuencias, según Nelson Vásquez, vicerrector académico de la UCV.

“Lo más probable es que comiencen a cerrar varias carreras en varias universidades, porque no van a tener suficientes estudiantes sobre la exigencia. Por lo tanto va a diminuir la cantidad de egresados”.

Los más afectados en este aspecto serían los establecimientos de regiones y en áreas como física, química y filosofía.

Para Silva, director de Elige Educar cree que las nuevas generaciones están eligiendo carreras que les permitan realizar cambios en la sociedad. “Están eligiendo carreras que tienen impacto social, y Pedagogía lo genera”.

Silva enfatiza que hacia adelante, el desafío es seguir posicionando a Pedagogía como una carrera trascendentes, desafiante y competitiva.

JLB/Aton Chile