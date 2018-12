Designada como agregada en New York aprovechó de reencontrarse con su pareja

Fernanda Bachelet es ingeniera comercial y poco tiempo de su egreso fue nombrada agregada comercial en Nueva York por el presidente Sebastián Piñera, algo que ha generado bastantes comentarios por su poca experiencia.

Si bien la joven de 27 años trabajó un año y medio en CMR Falabella, hasta mayo de 2018. En junio, fue designada en el cargo desde el cual debe potenciar y promocionar las exportaciones chilenas en Estados Unidos. A esto se suma que Fernanda Bachelet goza de un sueldo de $10.350.000.

Junto con ello, se ha destacado que es hija del empresario Ricardo Bachelet Artigues, antiguo socio del presidente Piñera en CMB Inversiones.

Pero como destaca además en sus redes sociales, el periodista J. P. Sallaberry de La Tercera, uno de los autores del reportaje que reveló la designación de Bachelet, el viaje de Fernanda coincide con el reencuentro con su pareja, Patricio Fernández, un arquitecto que desde hace más de un año trabaja en Nueva York, con quien se casará en marzo de 2019.

Revisa la información entregada por el periodista

Una fuente me contó que ella pidió irse a NY porque su pololo se había ido a vivir allá. Al principio no me lo creí, pero me puse a chequear los datos y…

— JP. Sallaberry (@jotapez) 29 de diciembre de 2018