Mario Desbordes: "No podemos seguir metiendo gente a la cárcel"

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió al proyecto de ley que penaliza el negacionismo, Desbordes dijo no estar de acuerdo con penalizar con cárcel. “Soy contrario a seguir agregando penas de reclusión a los delitos, no podemos seguir metiendo gente a la cárcel, a no ser que sean delitos graves”, expresó.

Según el diputado que asistió este domingo al programa “Estado Nacional”, de TVN, la izquierda nacional se muestra incongruente al avalar dictaduras en otros países, poniendo como ejemplo el caso de Cuba, y se condena lo ocurrido en Chile.

“No puede ser válido avalar violaciones a los derechos humanos”, dijo el parlamentario y agregó “lo que está pasando en la Universidad de Chile (donde hay un lienzo que hace alusión a Fidel castro), ¿eso no es negacionismo?”

El presidente de RN se refirió a las declaraciones de Manuel José Ossandón, quien afirmó que la diputada Camila Flores se equivocó de partido luego que afirmara ser “pinochetista”. “Creo que Ossandon se equivoca, Camila ha sido muy clara en condenar a los derechos humanos”.

Ante la pregunta de si se puede ser “pinochetista” y a la vez condenar las violaciones a los derechos humanos, Desbordes expresó que “yo entiendo que sí, se puede, así como se puede condenar las violaciones a los derechos humanos y ensalzar a (Fidel) Castro”.

Otro tema que se abordó en el espacio de TVN fue la posible candidatura presidencial de José Antonio Kast, a quien el diputado invitó a participar en las primarias del partido.

“Yo quisiera que José Antonio evalúe la posibilidad de estar en las primarias de Chile Vamos, pero eso significa que adhiera a nuestra declaración de principios”, afirmó y fue enfático en señalar que “José Antonio no es un adversario, cuyo 7% por Dios que nos ayudó en segunda vuelta. Que no se nos olvide y que no se nos olvide que el adversario está al frente”.

Aton Chile