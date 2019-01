Acuerdan acelerar el proyecto de ley para agilizar donación de órganos

El diputado del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, anunció que acordaron junto al Gobierno acelerar la tramitación del proyecto de ley que agiliza la donación de órganos, luego de que el menor de 9 años Joaquín Adasme falleciera esperando un trasplante de órgano.

El legislador PS, que preside la Comisión de Salud de la Cámara, sostuvo que el actual proyecto de ley sobre trasplante de órganos, abre un período de seis meses para que todas las personas que dijeron ser no donantes recalifiquen su situación. Por lo tanto, deben concurrir a ratificar que no son donantes o corregir que si desean serlo. Al no concurrir, se entenderá que si son donantes.

Con esta iniciativa, comentó el diputado Juan Luis Castro, “se busca purificar y simplificar del verdadero número de personas que desean ser donantes de órganos, porque las estadísticas indican que es mucha más la gente que desean ser donantes”.

La decisión se tomó luego de una conversación con el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel. Ambos acordaron acelerar la tramitación del proyecto de ley sobre donación de órganos, para que la próxima semana se vea en la Comisión de Salud y, posteriormente, se vote en la Sala de la Cámara.

“Para que de una vez por todas, se termine el drama que vive Chile por la escasez de órganos y la falta de conciencia social y cultural, en cuanto a que un órgano sirve para dar vida a una persona y ello no contradice preceptos religiosos. De manera que es fundamental instalar esta idea en Chile”, concluyó el diputado Castro.