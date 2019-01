Colegio Médico Veterinario reporta situación de animales afectados por incendios

A través de un comunicado y debido a la gran preocupación que han generado los múltiples focos de incendios que han afectado a varias regiones del país, informaron que el Colegio Médico Veterinario de Chile (COLMEVET), ha estado monitoreando permanentemente la situación desde el primer día de declarada la emergencia, para lo cual, COLMEVET se hace presente en terreno a través de la Comisión Permenente de Respuesta a Desastres (CPRD).

Para ello se trabaja con su equipo conformado por los Coordinadores Regionales, los doctores Samuel Tapia y Eduardo Vega en la Región de Vaparaíso, y la doctora. Mariana Faúndez, para la Región de O’Higgins.

Respecto a la dimensión animal, indicaron que se constató que en todos los casos no ha sido necesario aún desplegar apoyo adicional hacia los equipos de médicos veterinarios que trabajan en las zonas en cuestión, siendo abordados eficientemente por los equipos locales en coordinación con las autoridades municipales y regionales, manteniendo controlada la situación. COLMEVET ha colaborado con recursos y se encuentra en contacto directo con estos equipos locales.

Para lo que es el foco de Santo Domingo, al día de ayer indicaron que no hay reportes de animales afectados, “no descartando el hecho de que podrían aparecer una vez que vaya avanzando el tiempo. Ante la eventualidad de no poder evacuar con animales mayores, varios agricultores manifiestan la liberación de sus animales de abasto, de los cuales, aún no se tienen registros de recuperación. CONAF, Bomberos y PRODESAL confirman la información, por lo que, según estos antecedentes, se mantendrá presencia en terreno ante cualquier aparición de animales afectados”.

Respecto de Limache y alrededores, al día de ayer indicaron que se registran 43 animales domésticos y silvestres totales atendidos, básicamente por quemaduras. De ellos, hay 17 felinos y 10 caninos que requirieron atención adicional, por lo que fueron derivados a distintas clínicas veterinarias de la zona para una atención más especializada, y a la Escuela Los Maitenes, de Limache, recinto que habilitó 3 salas para la atención de animales. Se constata que no todos poseen identificación asociada.

En cuanto a animales silvestres, del total se registran 2 conejos, los cuales fallecieron al mismo momento de la atención.

La tarde de este sábado se realizó una visita a la zona con cuadrillas de voluntarios para verificar el estado de salud de algunos caballares informados por PRODESAL, además de cualquier animal menor y silvestre que pudiese encontrarse en terreno que requiera atención médica.

“Debido a la quema de pastizales, se registran animales en búsqueda de alimento, por lo que se advierte la necesidad cierta de fardos de alimento. La situación está controlada, pero entendiendo que la naturaleza de la emergencia va a hacer que vayan apareciendo con el tiempo más animales que requieran atención, se mantendrá la vigilancia en la zona”, sostuvieron.

Finalmente, en la región de O’Higgins, la atención se ha centrado en el sector de Polcura, en Navidad, donde se mantiene registro de actividad, manteniendo en observación la evolución de la situación, no registrando animales afectados.

COLMEVET hace un llamado a la comunidad a conservar la calma, pero mantenerse alerta, destacando que han sido pocos los focos de atención, los cuales han sido controlados con una respuesta rápida y eficiente.También piden a la población evitar acudir a los lugares siniestrados, y dejar por ahora, que los organismos locales ejerzan su función de manera eficiente.

A la brevedad, se habilitará una plataforma web para canalizar ayuda a las zonas siniestradas, como también gestionar voluntarios que pudieran requerirse según el grado de avance de los siniestros.

La fecha y hora del próximo comunicado será dentro de las próximas 24 horas, contra recepción del segundo reporte de actividades por parte de nuestros Coordinadores Regionales.