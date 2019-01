Directora del Sename pide a parlamentarios aprobar la ley corta: "Se nos acabó el tiempo"

La directora del Servicio Naciona de Menores, SENAME, Susana Tonda, le pidió a los parlamentarios no seguir poniendo más exigencias los organismos colaboradores del sistema de protección infantil para avanzar en la modernización de todo el proceso.

El Informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas trajo consecuencias. Que un órgano de Derechos Humanos, encargado de la cautela de un tratado internacional, sostenga que existen violaciones en un país, es algo relevante.

Es un marca perdurable para la imagen internacional de un Estado que ha ignorado las necesidades basicas de los niños mas vulnerables.

De ahora en adelante, Chile está etiquetado como violador de Derechos Humanos de los niños y niñas residentes en el Sename, y no hay otra interpretación frente a la contundencia de ese expediente.

Posterior al informe entregado por Naciones Unidas, una serie de iniciativas y reformas se presentaron al ejecutivo, pero su gran mayoría esta en pausa, esperando en el congreso la voluntad politica y atencion que necesitan los niños y jovenes del Sename.

Susana Tonda, la directora del Servicio Nacional de Menores que asumió en abril pasado la más difícil de las tareas: por la infancia. Hablo en una entrevista para el diario El Mercurio, dando énfasis en la iniciativa del Gobierno que pretendía reajustar en un 25% los fondos para dichas instituciones, aproximadamente unos 10 mil millones de pesos; la olvidada ley corta, una reforma que busca ayudar a los centros de cooperación al Sename.

¿Se quedó en un eslogan la prioridad de la infancia en el país?

-No es un eslogan. Es una realidad. Y prueba de ello, definitivamente, es el Acuerdo por la Infancia que se firmó, con las 94 medidas. Es un hito en 2018.

Enumera también el aporte que han hecho la Subsecretaría de la Niñez, y la Defensoría de la Infancia. Y todos los proyectos para la infancia que se están discutiendo en el Congreso.

-También yo destaco que este año ya iniciamos la gran reestructuración del sistema de cuidados alternativos de los niños, con la inauguración de las nuevas residencias Cread, y vamos a iniciar este primer semestre el nuevo modelo de familias de acogida, que son cuidados alternativos.

Este año partió para el Sename con la tarea más esperada: A fines de enero se concluye el cierre definitivo del Cread Playa Ancha, el centro de protección de menores de la V Región donde en el pasado se constataron abusos y maltratos que motivaron la intervención de las comisiones de Derechos Humanos de la ONU y de la OEA, además de las comisiones investigadoras del Congreso.

-Ya abrimos esta semana la nueva residencia en Cerro Alegre y a fines de enero trasladamos a los niños a otras tres residencias: Viña, Quillota y Villa Alemana. Son dos de hombres y dos de niñas.

Y, explica, todos ellos podrán beneficiarse de los compromisos adoptados por los distintos ministerios, especialmente en Salud y Educación. Este último ya tiene listos cupos de colegios para ellos cerca de sus residencias. Y Salud se encargará de que tengan la atención adecuada. Además, serán los primeros en beneficiarse del “abogado amigo”, que se encargará de representarlos ante los tribunales de familia.

-Ahora, durante 2019 vamos a continuar con el cierre de otros cuatro hogares de administración directa e iremos abriendo nuevas residencias. Esperamos terminar el año con el 50% de los Cread cerrados (los centros de menores de administración directa del Sename, que eran 11. Ya cerraron el de Coyhaique y estrenaron una nueva residencia). Terminaremos el proceso en 2020.

El tema que le quita el sueño

Pero hay un hecho que tiene inquieta a la directora del Sename. Y mucho.

En el sistema residencial viven cerca de 6.400 menores, de los cuales más del 85% (5.620) son atendidos por organismos colaboradores (el sector privado). Por ello, en abril del año pasado el Gobierno envió al Congreso la llamada “Ley Corta”, que permitiría aumentar en un 25% el monto de la subvención para esas residencias. Fue para resolver un tema urgente de recursos en estas fundaciones y organismos de la sociedad civil, mientras en paralelo se desarrollaban los otros proyectos de ley destinados a garantizar la buena atención para los menores. Sin embargo, el debate en la Cámara fue intenso y finalmente se aprobó en noviembre pasado, luego que hubieran eliminado la propuesta de la Comisión Familia, que indicaba que estos organismos colaboradores tenían que cumplir numerosas exigencias, incluido entregar un estudio contable de todas las platas gastadas durante su existencia.

El próximo martes, la Ley Corta vuelve al debate. Esta vez en el Senado.

-Esto me quita el sueño. Les ruego a los senadores que no pidamos a la ley corta seguir aumentando estándares. Se nos acabó el tiempo. Por eso estoy rogándoles a los senadores que no pidan más exigencias a los colaboradores y aprueben la ley corta ya. Esta ley lo único que busca es desahogar a los colaboradores y reducir el déficit actual. No puedo pedirles hoy resultados cuando tengo un déficit del 50%. Es peor el remedio que la enfermedad.

“La situación es crítica y angustiante”

La ley corta permitiría aumentar de 98 mil pesos al mes, a 480 mil por niño

-Eso sigue siendo muy bajo. Aumentemos aun más los estándares cuando tengamos rediseñado el sistema de subvención completo. Pero hoy no les puedo pedir eso porque de verdad la situación es crítica y angustiante. Para que tenga una idea, nosotros estamos haciendo hoy una licitación para 87 residencias. El 38 por ciento no tiene oferentes, nadie quiere postular. No logro tener gente que quiera poner residencias. De verdad, la ley corta buscar resolver un problema urgente, contingente y angustiante. Hoy día las residencias necesitan el dinero para poder operar lo básico. ¿Cómo les vamos a pedir resultados antes de darles la plata, si necesitan recursos para poder operar? Estamos en el mundo al revés.