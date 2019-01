Ministro Chadwick descarta renuncia: "Tengo mi conciencia tranquila"

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, no ha tenido un día fácil debido a la ofensiva impulsada por los parlamentarios de la oposición, quienes criticaron su rol en el Caso Catrillanca.

A esto se suma la voz de los diputados de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, quienes han solicitado la salida del ministro, quienes no dejan fuera una acusación constitucional.

Como si fuera poco, el cambio de agenda del Presidente Sebastian Piñera, quien se encuentra en Magallanes y tenía planes hasta el día miércoles pero regresará el día de hoy a la capital, hacen ver una teoría que apunta a su destitución.

No obstante, en un esperado punto de prensa que se originó el día de hoy en la tarde, Chadwick se mostró tranquilo, asegurando que cumplió la Constitución y que “tengo mi consciencia tranquila, he cumplido la ley”.

Aquí puedes ver parte de las palabras que entregó el ministro a la prensa el día de hoy.

“Jamás hemos avalado las versiones de Carabineros (con respecto a la tesis del enfrentamiento) nunca lo hemos señalado. Desde el primer momento recurrimos al Ministerio Público. Solicitamos que se estableciera un fiscal preferente de dedicación exclusiva y hemos actuado como querellantes en la causa, con todos los antecedentes para que se establezca la verdad”, afirmó.

“Tengo mi conciencia absolutamente tranquila, lo único que he hecho es cumplir la constitución y la ley. ¿Renunciar? No. No he pensado en renunciar. Mi compromiso con el Presidente es seguir colaborando, en una reforma a las policías y para mejorar el fortalecimiento de Carabineros y la seguridad de las personas. Estoy cumpliendo y lo voy a cumplir hasta que él lo disponga“, agregó.

Sobre el sorpresivo regreso del presidente, Chadwick explicó lo siguiente: “He hablado con el Presidente, tomó la decisión de poner termino a su gira y viene en vuelo para estar mañana en Santiago. No hay ningún ajuste de gabinete que me haya señalado”, aseveró.

Reiteró que siempre han “trabajado con la verdad siempre y hemos buscado en la justicia el esclarecimiento de todos los hechos, situación que no se hacía antes”.

Finalmente fue claro sobre lo que ocurrirá con su puesto: “La decisión si me mantengo o no es del Presidente de la República”, finalizó.