Ministro Walker pide a la ciudadanía mayor apoyo para prevención de incendios

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, hizo un llamado a la ciudadanía a apoyar a las autoridades en la labor de prevención de incendios forestales, luego de que la semana pasada se registraran varios siniestros en la Región de Valparaíso.

Hasta Santo Domingo, Región de Valparaíso, llegó el secretario de Estado, donde constató en terreno el daño provocado por los siniestros. En el lugar, Walker dijo que “necesitamos la participación de toda la ciudadanía, esto está comenzando, es una temporada durísima”.

“Hacemos un llamado a todo Chile, a todas las chilenas y chilenos a ayudarnos, a Conaf, a Bomberos, a Carabineros, a prevenir, el mejor incendio es el que no ocurre. No vamos a ser exitosos en el combate de los incendios forestales si no contamos con el apoyo del 100% de los chilenos”, agregó el ministro Walker.

El secretario de Estado también solicitó contactarse con las autoridades en caso de ver alguna actividad que podría provocar incendios y dijo que “todos tenemos un celular, así que, cualquier chileno o chilena que detecte a un sospechoso, por favor, llamar a uno de estos tres teléfonos, porque no nos puede ocurrir lo que ocurrió hace 2 años, que se quemaron 600 mil hectáreas en Chile”.

Sobre las personas que causan incendios, Walker indico que “queremos tomar medidas ejemplificadoras, tenemos una ley que castiga fuertemente a cualquier persona que quiera cometer un acto delictual, como es provocar un incendio. El 99% de los incendios en Chile son provocados por el ser humano y un 30% de ellos son causados intencionalmente, ya sea por pirómanos, ya sea por personas que quieren hacernos daño”.

“Nosotros estamos haciendo llegar todos los antecedentes al Ministerio del Interior y el Presidente nos ha pedido tomar todas las medidas necesarias para dar medidas ejemplificadoras. La ley chilena es muy clara y vamos a aplicar todo el rigor de la ley para los responsables de cualquier incendio intencional”, añadió el ministro.

Finalmente, Walker valoró el trabajo de las instituciones afirmando que “Conaf tiene un tremendo plan nacional de prevención y control de incendios, están comprometidos más de $53 mil millones, 45 aeronaves, más de 3 mil brigadistas, además, tenemos implementado el botón rojo que consiste en determinar un área proclive a los incendios, a la ignición y constituirnos como Conaf, PDI y Bomberos, antes de que ocurra el incendio”.

“La semana pasada fue muy dura, pero podría haber sido mucho peor si es que no se hubiera activado el botón rojo. No tuvimos pérdidas humanas y eso, en parte, fue gracias a la prevención del botón rojo”, concluyó el ministro Walker.