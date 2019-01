Indignante: hombre que intentó robar a anciana con Alzheimer quedó en libertad

La Fiscalía Metropolitana oriente decretó libertad para el sujeto que fue detenido por ingresar al departamento de una mujer con Alzheimer para robarlo, en Ñuñoa.

Desde el organismo explicaron que al no existir una denuncia formal el sujeto no puede ser formalizado, pues no se concretó el robo por la rápida acción del conserje.

Fuentes policiales precisaron que el individuo ingresó al departamento de la mujer aprovechándose de su enfermedad para cometer el ilícito. Este le indicó que lo había mandado su hija, por lo cual fue recibido e incluso disfrutó de un desayuno.

El individuo, cuya identidad es Juan Porra, de 20 años, insistió en su versión de que lo había enviado la hija de la víctima, pero confirmaron que todo era falso, y terminaron aprehendiéndolo.

AGENCIA UNO.