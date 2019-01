Joven baleado relató los detalles de la rivalidad con el hijo de "Luli": celos habrían impulsado la violencia

Todo el altercado habría comenzado por una “mala mirada”. Al menos así lo relató el menor de 16 años baleado y que mantendría una rencilla con el hijo de Nicole Moreno, quien fue formalizado por el delito de homicidio calificado frustrado.

La víctima conversó con el matinal “Muy bueno días” de TVN y entregó los detalles de la enemistad que, según cuenta, se inició en un local de McDonald’s.

“Yo estaba comiendo con dos amigos y él pasó la primera vez mirándome feo con tres amigos. Yo ahí yo le dije a mi amigo ‘¿por qué me mira tan feo?’ y después pasó con seis amigos y sin parar de mirarme. Yo terminé de comer y salí y le pregunté por qué me miraba tan feo y me dijo que no me acercara tanto porque tenía una manopla”, relató.

El hijo de “Luli” habría pensado que él tenía una relación con su expolola. “Ella es amiga, yo me juntaba con una prima de ella, por eso nos decíamos primos, por eso todos decían que yo era primo, pero no era primo”, explicó.

Luego de un segundo encuentro entre los jóvenes, y que terminó en una tregua, los incidentes volvieron a ocurrir. “Después de eso un amigo de él llegó esa noche y me acuerdo que le dijo que aquí estaba yo y que me pegaran, pero como yo estaba con mi amigo y lo conocen, no dejó que me pegaran y nos fuimos al tiro, porque eran muchos“, manifestó.

Sobre el día en que terminó con un disparo, lo describió así: “El primero (disparo) me llega pero sonó muy despacio y pensé que era a foguero, después empiezo a escuchar más y corro, me tiro por acá, entré a la casa y dije ‘es a fogueo’, me levanté la polera y tenía el hoyo. Perdí la consciencia, por eso tengo este huevo acá, porque creo que me pegué acá (en la cabeza)”.