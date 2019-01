Encuentran cucarachas en heladería artesanal del centro de Santiago

Le secretaria regional ministerial (seremi) de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce, lideró un operativo de fiscalización a heladerías en Santiago Centro, la que dejó como saldo una prohibición de funcionamiento para un local por el hallazgo de cucarachas en el lugar.

Se trata de la reconocida heladería artesanal MÒ, ubicada en ubicada en Mosqueto con Monjitas, la cual quedó con prohibición de funcionamiento durante la jornada de este jueves, pues no certificaron el control de plagas.

Además, en otra heladería se ordenó un sumario sanitario por deterioro de muros, techos y problemas de limpieza. Al respecto, Oyarce dijo que “hemos visto, por ejemplo, que en algunos recintos se usa una fuente de agua estancada para lavar la cuchara, lo que se transforma en un caldo de cultivo para las bacterias y microorganismos peligrosos para la salud”.

“La seguridad en estos locales debe ser extrema, siendo la higiene del personal, de los utensilios y aparatos usados de vital relevancia. Como Autoridad Sanitaria, exigimos a estos locales el uso de agua potable corriendo desde la llave o bien contar con 2 paletas o cucharillas por sabor para este objetivo”, añadió la seremi.

Además, Oyarce recomendó que “al comprar un barquillo o vasito deben fijarse en que éste tenga una consistencia firme y no estar excesivamente blando, porque eso significaría que no se ha mantenido la cadena de frío y, por otra parte, no debe tener la presencia de trozos pequeños de hielo, porque eso puede afectar la calidad del producto, como su sabor”.

“En la Región Metropolitana existen más de mil locales de expendio de helados fraccionados, las que concentran el 53% de las ventas, todas ellas deben cumplir estrictamente con el Reglamento Sanitario de Los Alimentos, puesto que un producto en mal estado puede provocar intoxicaciones alimentarias. El mayor riesgo lo hemos detectado en la manipulación en las heladerías”, concluyó Rosa Oyarce.

