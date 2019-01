Taxistas "funaron" a Gloria Hutt acusándola de estar a favor de Uber y Cabify

Este sábado la ministra de Transportes, Gloria Hutt, fue objeto de una “funa” por cerca de 20 personas que dijeron ser taxistas. Los manifestantes la acusaron de estar a favor de aplicaciones como Uber y Cabify en desmedro de los servicios de taxis.

Ante esto, la ministra respondió que “los taxistas han tenido esa oportunidad y la han perdido”, agregando desde un bus del Transantiago, que “todo es un ataque personal contra mí. No hay ningún argumento que permita sostener alguna postura, entonces a mí me cuesta entender. A mí me han tratado de corrupta, de vendida, pero francamente yo esperaría en una discusión seria que se pongan argumentos y no ataques personales”, sostuvo.

Hasta la plaza, los conductores llegaron con carteles y panfletos con consignas en contra de la Ley que regulará dichas herramientas tecnológicas.

La secretaria de Estado estaba desarrollando una actividad en la plaza de Renca, donde presentaba nuevos buses para el Transantiago con tecnología de emisión Euro VI, los que serán operados por la empresa Metbus en reemplazo de Alsacia, firma a la que se puso término a su contrato en octubre.

Así, Metbus operará ocho servicios de Alsacia, cinco de los cuales unen a Renca con otras zonas de la ciudad, por lo que los vecinos de dicha comuna se verán directamente beneficiados por el alto estándar de los nuevos buses diésel EURO VI, que cuentan con tecnologías más limpias y amigables con el medio.

Aton Chile