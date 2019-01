Ex director del SII y 15 personas más no serán formalizadas en caso SQM

El Ministerio Público informó hoy al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la decisión de cerrar la investigación y de no perseverar en contra de 16 investigados por delitos tributarios, en el marco del caso Soquimich (SQM) o financiamiento irregular de la política.

En la audiencia, la magistrada Irene Rodríguez acogió el requerimiento de la Fiscalía, con el acuerdo de las partes, luego que el ente persecutor estableciera que no habían las suficientes pruebas “para fundar acusación” en contra de las 16 personas indagadas por este caso, el que estalló en el año 2015 y donde el mundo político se vio envuelto en una maraña de financiamiento de campañas políticas de manera ilegal.

Al aplicarse esta medida, se dejó sin efecto la formalización y medidas cautelares decretadas en contra de Luis Enrique Saldías Varas y Roberto Gustavo Sergio Guzmán Lyon, los que además fueron condenados en la causa en procedimientos abreviados en 2017.

Cabe mencionar que dentro de los otros 14 investigados, los que no serán formalizados en este caso, se encuentran el ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt; el ex presidente de Enersis, Jorge Rosenblut; y el ex gerente general de SQM, Patricio de Solminihac.

Hay que recordar que tanto Jorratt como Rosenblut fueron investigados en la arista del financiamiento de la precampaña presidencial de Michelle Bachelet en 2013, en la que se atribuyó la entrega de facturas ideológicamente falsas por parte de la empresa Asesorías y Negocios Spa -del ex recaudador de fondos Giorgio Martelli- a SQM Salar.