Torres presentó querella contra Abbott y funcionarios de la Fiscalía Nacional

Este miércoles el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, resolvió remover al director de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Luis Torres González.

Torres fue acusado en octubre pasado por el delito de acoso sexual, hechos que fueron investigados por el abogado investigador Mauricio Fernández Montalbán, por orden de Abbott.

Tras las indagaciones, el Fiscal Nacional determinó que se logró acreditar cuatro de las cinco imputaciones hechas, por lo que decidió sancionar al ex funcionario del Ministerio Público.

Sin embargo, Torres mediante un comunicado informó que “he presentado una querella contra el Fiscal Nacional y funcionarios de la Fiscalía Nacional por las irregularidades incurridas en el sumario seguido en mi contra, que me han impedido defenderme de los hechos que se me imputan”.

Además, reiteró su inocencia por las acusaciones realizadas, agregando que “los hechos que se me imputan habrían sido cometidos en público y frente a múltiples testigos; sin embargo, la resolución que define mi remoción no considera el hecho de que ningún testigo haya visto alguno de los hechos denunciados”.

En la misma línea, señaló que “esto es un atentado a la presunción de inocencia. No me corresponde establecer las motivaciones de las denunciantes ni de quienes llevaron a cabo el proceso de esta manera. Mi obligación es demostrar que los hechos no son ciertos, tal como lo hice en mis descargos en el sumario”.

Asimismo, aseguró que apelará a la decisión en los plazos establecidos, esperando que esta sea “revisada por un fiscal que dé garantías de imparcialidad”.

Finalmente, reiteró que “me defenderé por todos los medios legales y hasta las últimas instancias de las falsas acusaciones en mi contra y del irregular sumario administrativo llevado a cabo”.

AGENCIA UNO