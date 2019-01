Pepe Auth se refiere nuevamente a Florcita Motuda y envía contundente mensaje al Frente Amplio

El diputado independiente Pepe Auth, evidenció la distancia existente entre la oposición. Esto luego de la intervención en la Cámara contra el legislador del Partido Humanista “Raúl Alarcón” más conocido como Florcita Motuda, por sus dichos en la sala donde afirmó que le “violentaba” que la DC y el PR votaran proyectos junto al oficialismo.

En dicha instancia Pepe Auth, afirmó que Alarcón en ocasiones no sabe siquiera lo que se está votando.

“El hombre de paz cedió su lugar a un sujeto agresivo y descalificador; el emblema de la diferencia clama su frustración porque no votamos todos como él; el promotor de la democracia mutó en el más radical de los autoritarios estalinistas”, fue parte del discurso que realizó el independiente.

Posterior al comentado discurso, Auth, contó en una entrevista concedida a La Tercera, que el discurso lo preparó porque quería cuidar sus palabras y confesó que el trato a Florcita Motuda, fue producto de un cansancio sostenido, debido a que ya lo había encarado personalmente, ‘en buena onda y en mala onda’ y que se sentía sobrepasado con algunas situaciones.

También le mandó un recado al Frente Amplio.

“Yo me quiero relacionar con ellos de igual a igual, no como si fueran jóvenes a los que no hay que contradecirlos, ni sancionarlos, ni discutirles(…) el Frente Amplio tiene que aprender a trabajar con gente diferente”.

En su discurso, el parlamentario Independiente también apunto al Frente Amplio.