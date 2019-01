Colegios particulares critican Ley Machuca ya que "no garantiza la integración"

Parlamentarios de oposición plantearon la idea de que los recintos educacionales privados reserven un 30% de sus cupos para alumnos vulnerables, dicha iniciativa lleva por nombre “Ley Machuca”, recordando la película de Andrés Wood.

Dicha iniciativa va en respuesta a “Admisión Justa”. Situación que no cayó nada bien en el Ejecutivo. Frente a la nueva propuesta, la ministra de Educación Marcela Cubillos criticó que la oposición “lleva años hablando de educación pública y, al final, a lo que aspiran es que a los más vulnerables los eduquen los colegios particulares”.

Cubillos no se quedó ahí y aseguró a El Mercurio, que estos recintos “tienen lucro, seleccionan y los padres pagan las matrículas. Puros atributos que se han empeñado en combatir”.

Luego de las declaraciones de Cubillos a través de Twitter las críticas no tardaron en llegar.

“Lo único que se va a generar es una integración física entre los alumnos, pero no se garantiza una real integración escolar”, aseguró Guido Crino, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE). Además el representante duda de su constitucionalidad, pues afecta la autonomía que tiene los recintos para establecer sus cupos.

En tanto para Mónica González, directora del colegio Internacional Alba, de Maipú, el problema no sería la admisión de los niños vulnerables, ni que se reserven cupos para ellos. Un estudiante vulnerable “puede tener perfectamente un buen rendimiento”, afirmó.

El problema sería la incertidumbre por el financiamiento de la escolaridad de estos menores. “La realidad de algunos colegios particulares pequeños que no podrían sustentar un 30% de matrícula de costo cero”, enfatizó.

Visión totalmente opuesta tiene Pedro Díaz, recstor del Instituto O’Higgins, de Rancagua, quien aseguró que la integración de estos alumnos en los recintos particulares “es el desafío de la inclusión”.