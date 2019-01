Fallece padre de la escritora Isabel Allende y ex embajador de Chile en Argentina

En 2016 y en una columna de Revista Paula, la escritora chilena Isabel Allende, escribía sobre Ramón Huidobro, quien primero, como relata ella, fue el padrastro y luego “el entrañable papá”. En el escrito añade: “El tío Ramón asegura que yo jamás deseé su muerte, que ese cuento lo inventé, como tantos otros. No tiene memoria para lo malo, pero yo puedo marcar en un calendario la fecha en que se me pasó la pica y me rendí al cariño por él”.

Así relata parte de la relación que tuvo con quien fuera embajador en Argentina, del Presidente Salvador Allende y que partió este sábado con 102 años.

Desde el PPD, manifestaron su pesar por este sensible fallecimiento, de quien como se indicó en un comunicado, “tuvo un fuerte compromiso con nuestra colectividad desde sus inicios”.

“Insigne servidor público, fue embajador en Argentina del Presidente Salvador Allende y estuvo acompañando hasta antes de su muerte al General Carlos Prats y Sofía Cuthbert. Al volver la democracia en Chile, el embajador Huidobro fue director de la Academia Diplomática Andrés Bello”, se sostiene desde el PPD.

También recuerdan que en la sede de la Academia celebró sus 100 años de vida, “con la lucidez y alegría que lo caracterizó siempre en su carrera diplomática y su vida personal”.

“Hacemos llegar nuestras sentidas condolencias a sus familiares y circulo más cercano, y hacemos votos porque su memoria y legado se perpetúe entre quienes tuvieron la fortuna de compartir con Ramón”, agregan.

Quien también manifestó su pesar, fue el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero a través de su cuenta de twitter.