Entregan avance en estrategia para pacientes que llevan más de dos años esperando

Con el objetivo de constatar en terreno el grado de avance del Plan de Resolución de Listas de Espera quirúrgica no Ges, el ministro de Salud, Emilio Santelices visitó del Hospital del Salvador en la comuna de Providencia, establecimiento que ha optimizado su oferta de pabellones para resolver cirugías de variadas especialidades durante los fines de semana y en horario extendido.

El compromiso asociado al plan es de resolver al 31 de marzo del 2019, la totalidad de estas cirugías en espera previo al año 1 de enero de 2017. Es decir, que ningún chileno que esté en lista de espera, haya esperado por más de dos años por una cirugía. En este contexto, a la fecha se ha alcanzado un 57,8% del total de intervenciones que entran en esta categoría.

“Hoy estamos cumpliendo el compromiso que hicimos con toda la ciudadanía al asumir el gobierno. Las listas de espera que recibimos de cirugía No Ges, con tiempos superiores a los 5 o 6 años, comenzamos a visualizar que quedarán en el pasado. Nuestro compromiso es que al 31 de marzo de este año, no tengamos enfermos con más de 2 años esperando y eso significa que este periodo tenemos que resolver más de 81 mil cirugías no Ges y esa es la tarea en la que estamos empeñados”, señaló el Ministro Santelices, para luego agregar que “a la fecha que hemos operado sobre 47 mil enfermos, siendo las cirugías que más engrosan estas listas las correspondientes a las especialidades de traumatología, otorrinolaringología y oftalmología”.

La autoridad, junto con agradecer a los equipos de salud por el compromiso de lograr los objetivos de este plan, señaló que la suma de estas fuerzas le está cambiando la cara a la salud pública chilena. “Como sector salud hemos desplegado una serie de iniciativas como lo son el Pabellón puesto a Punto, donde el año 2018 se destinaron 70 mil millones de pesos para mejorar el equipamiento y mejorar las capacidades resolutivas, además se ha optimizado la utilización de los pabellones, la programación de cirugías los fines de semana utilizando así los pabellones que normalmente quedaban sin actividad en estos días”.

El ministro agregó además que se está trabajando puntualmente en habilitar pabellones independientes al establecimiento, para que así lo puedan ocupar otros equipos médicos, de tal manera que cuando en un hospital no existan las capacidades humanas para hacer uso de esas instalaciones, puedan trasladarse equipos de otros hospitales, para atender pacientes y conseguir la máxima ocupación de las capacidades instaladas existentes. “Este conjunto de medidas es lo que nos ha permitido resolver esta lista de espera en tan corto plazo”, indicó la autoridad.

Por su parte, el director del Hospital del Salvador, Enrique Mullins, agradeció al personal del establecimiento, de todos los estamentos, la labor desplegada para sacar adelante este plan: “Hemos tenido un extraordinario apoyo y colaboración de los equipos de salud locales y hoy hemos visto la alegría en forma espontánea que tienen los pacientes a este plan para resolver sus cirugías. Eso es lo que finalmente nos motiva a seguir trabajando en esta línea”, señaló el directivo.

El Dr. Mullins agregó que a fecha el Hospital del Salvador ha cumplido con el 51% de la meta, la gran mayoría de especialidad traumatológica.

Avances de la Estrategia

De acuerdo con el último corte, de fecha 15 de enero, han egresado 47.052 casos, lo que equivale a una disminución de un 57,8%, con respecto a la Línea de Base del 31 de julio de 81.410 casos, permaneciendo en lista de espera quirúrgica 34.358 casos por resolver.