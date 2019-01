Joaquín Lavín se niega a mediar en round entre Cathy Barriga y la doctora Cordero

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, rechazó ser mediador en el conflicto que enfrenta su nuera, Cathy Barriga, y la doctora María Luisa Cordero, luego de que esta última realizara un diagnóstico público de la personalidad de la alcaldesa de Maipú.

El alcalde de Las Condes aclaró al matinal de Canal 13 “Bienvenidos” que no iba a intervenir en la disputa, pues las involucradas son todas personas mayores, situación compleja para Cordero, pues tras ser notificada de la acción judicial presentada por la exchica Mekano, manifestó públicamente que hablaría con el edil para que él hiciera “buenos oficios con su nuera” y la convenciera de retirar la querella, opción que Lavín desechó por completo.

“Yo no tengo nada que mediar. Una cosa es tener una relación familiar y otra cosa es referirse a ella como persona, por su trabajo como alcaldesa. Son dos personas mayores. La justicia tendrá que ver, ellas llegarán a un acuerdo o no, pero no me corresponde a mí meterme”,precisó el alcalde.

El edil reconoció en el programa matinal, que conoce a Cordero, pues comparten espacio en un programa radial. “La conozco. Tenemos un programa de radio en que la doctora está ahí. Yo no tenía idea de estas cosas hasta ayer”, dijo el excandidato presidencial, según consigna el medio online El Filtrador.

Pero fue tajante en asegurar que María Luisa Cordero “no puede hacer diagnósticos psiquiátricos públicos, que la gente probablemente los crea de verdad, no puede ser”.

“La Cathy está en todo su derecho de decir… a mí también me dicen cosas terribles y digo ‘las voy a dejar pasar’, pero hay personas que dicen ‘quiero hacer un parelé y quiero presentar una acción judicial’ y están en su justo derecho”, sentenció.