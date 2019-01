Presentan proyecto el no pago reiterado de pensiones alimenticias sea considerado delito

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, junto a parlamentarios de diversas bancadas, presentó este sábado un proyecto de ley que tipifica como maltrato habitual el incumplimiento reiterado en el pago de alimentos decretados judicialmente a favor de los hijos.

Al respecto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados señaló que “Esta iniciativa que estamos presentando transversalmente, lo que busca es definir como constitutivo de violencia intrafamiliar y por lo tanto de delito, el incumplimiento reiterado en el pago de pensiones de alimentos. De tal manera que las personas que no paguen 3 pensiones mensuales continuas, o 5 en un período de 12 meses, esa conducta sea considerada como violencia intrafamiliar, por tanto pueda ser sancionado penalmente”.

“Hasta hoy día no hay sanción penal para el no pago de pensiones de alimentos y existe un peregrinaje continuo en búsqueda del pago de muchas personas, fundamentalmente mujeres en nuestro país, por tanto creemos que este es un proyecto que contribuiría derechamente en buscar una solución a un tema que no lo ha tenido nunca de verdad, respecto de obligar a las personas a pagar las pensiones de alimentos, y que si no lo hacen en definitiva pueden ser objeto de una sanción penal que podría ir desde 61 días a 3 años, vale decir, presidio menor en su grado mínimo a presidio menor en su grado medio, y quedar con sus papeles penales además manchados”.

Por su parte, la diputada PPD Carolina Marzán sostuvo que “es triste e indigno cuando las mujeres, en su lucha por la pensión alimenticia para sus pequeños, tienen que andar mendigando. Creo que este proyecto hace justicia a un hecho que viene desde hace muchos años y que no ha tenido solución”.

Por lo mismo, la parlamentaria llamó a concientizar sobre la materia para evitar la violencia económica. “Esto no solamente violenta a la mujer en esta persecución por mantener el nivel de alimentos y educación de sus hijos, sino que además violenta a los menores”, consignó.

Finalmente, la diputada RN, Ximena Ossandón, agregó que “No tengo duda que en un gran porcentaje de no pago de pensiones alimenticias responde a un claro maltrato hacia la mujer porque lo que busca el hombre es hacer prevalecer la sensación de dominio sobre su ex pareja. Asfixiarla económicamente es una tremenda forma de presión de género porque somete a la mujer a un constante estrés psicológico, por el miedo al aumento de vulnerabilidad que pueden sufrir sus hijos”.