Detienen hombre acusado de matar a su sobrino de un año en Lo Prado

Personal de Carabineros detuvo a un hombre de nacionalidad haitiana, acusado de matar a su sobrino de un año y cuatro meses, en la comuna de Lo Prado.

Según la información, el hecho habría ocurrido la tarde de este sábado, en un domicilio ubicado en la calle Santa Zenobia. El sospechoso fue visto salir del inmueble con un cuchillo ensangrentado.

La dueña de casa afirmó al respecto que escuchó al bebé llorando pasadas las 13:00 horas, pero que “a las 16:15 ya no lo escuché (…) hubo una discusión cuando estaban saliendo de la casa, él y su pareja. Ahí me percaté, porque los vecinos me estaban dando la información de que había un menor con lesiones, grave”, según consigna el citado medio.

La mujer ingresó al hogar y se percató que el menor estaba envuelto en una sábana junto al colchón ensangrentado.

Cerca de media hora después de realizada la denuncia, el agresor volvió al domicilio señalado, momento en que fue detenido por personal de Carabineros.

Agencia UNO