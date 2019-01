Girardi: “Ningún ministro podrá resolver el problema de las listas de espera"

El senador Guido Girardi (PPD) afirmó este domingo que ningún ministro de Salud solucionará el problemas de las listas de espera, en respuesta a los datos entregados por el titular de la cartera, Emilio Santelices.

Este sábado el ministro indicó que a la fecha se ha alcanzado un 57,8% del total de intervenciones no GES, lo que implica que se ha operado a unos 47 mil pacientes.

En este sentido Giradi señaló que “ni este ni ningún ministro o ministra van a poder resolver el problema de las listas de espera, eso es una mentira, es falso”.

Según el senador, esto se debe en parte, porque “no se están destinando los recursos suficientes ni en este gobierno ni en gobiernos pasados”.

“Si no fortalecemos la atención primaria, porque hoy día está totalmente debilitada y no la fortalecemos teniendo especialistas en consultorios, pediatras, internistas, ginecólogos, siquiatras, oftalmólogos, otorrinos y no hay ninguna posibilidad de resolver las listas de espera”, agregó.

Agencia UNO