"No es fácil dormir tras eso": Pangal relata el trágico rescate de kayakista que tuvo que protagonizar

Un joven de 23 años murió el viernes luego de quedar atrapado en un tubo de cañería mientras practicaba kayak en el Cajón del Maipo.

El tubo, un desperdició arrastrado por un aluvión, tenía 50 centímetros de diámetro y unos 25 metros de largo y nunca nadie lo retiró del lugar, según consigna 24 Horas. Al crecer la corriente, el material quedó bajo el agua sin ser visible.

Ni Carabineros ni Bomberos pudieron rescatar al joven, por lo que uno de los testigos de comunicó con Pangal Andrade, quien vive y practica deportes extremos en la zona.

“Es algo que no le doy a nadie. Me había tocado hacer rescates de este tipo, pero es muy duro ver a un chico muy joven y que termina así es fuerte, no es fácil dormir tras eso”, dijo Pagal a La Cuarta.

“Los kayakistas del sector han avisado de un tubo en el río que es una verdadera trampa mortal. Las autoridades deben limpiar los ríos para evitar estas lamentables cosas”, advirtió.

Agregó que “cuando pasan cosas así, las familias que vivimos acá nos unimos de inmediato. No es fácil meterse a hacer un rescate en esas condiciones y tanto Carabineros como Bomberos estuvieron bien en dejar que la gente de río hiciera el trabajo”.