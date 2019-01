Fundación Jaime Guzmán lamentó rechazo de extradición de Palma Salamanca

La Fundación Jaime Guzmán se refirió a la decisión de la sala de instrucción de la Corte de Apelaciones de París de rechazar la solicitud de extradición de Ricardo Palma Salamanca.

Mediante un breve comunicado, el organismo señaló que “lamentamos la decisión de la justicia francesa sobre Ricardo Palma Salamanca, uno de los autores materiales del asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz, procesado y condenado en un debido proceso por el Poder Judicial chileno”.

Además, agregó que “la Fundación perseverará en la búsqueda de justicia para poner fin a la impunidad de este deleznable crimen”.

Cabe recordar que esta mañana, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, aseguró sobre esta misma noticia que “los tribunales franceses deciden no extraditarlo, porque consideran que acá en nuestro país no se dan las garantías para que se puedan cumplir adecuadamente su condena. Lo lamentamos y consideramos que esto no solo es una situación dolorosa para la UDI, es una falta de respeto tremenda para nuestro país”,

Cabe recordar que la resolución de la justicia francesa no es apelable por parte del Estado chileno, por lo que el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) permanecerá en Francia.

Palma Salamanca fue condenado por los tribunales chilenos a presidio perpetuo por el asesinato del senador de la UDI y el secuestro del hoy actual director general del diario “El Mercurio”, Cristián Edwards, en 1991.

Sin embargo, el año 1996 se fugó de la cárcel de alta seguridad de Santiago a bordo de un helicóptero, en la que fue catalogada en la época como la “fuga del siglo”.

El pasado 29 de octubre de 2018, la Organización Francesa para los Refugiados y los Apátridas (Ofpra), le otorgó al ex frentista el asilo político.

