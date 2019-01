Fiscalía de Valparaíso abre nueva causa por informe de Contraloría sobre Viña

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancic, confirmó la apertura de una nueva investigación penal en contra de la Municipalidad de Viña del Mar por el informe emanado de Contraloría.

Esta semana se confirmó que el órgano fiscalizador reveló un déficit presupuestario de más de $17 mil millones que la casa edilicia tendría al 31 de diciembre de 2017.

Perivancic sostuvo que en el informe final del ente contralor se establecen “cuestionamientos a algunos pagos indebidos a proveedores”, lo que genera una nueva arista, pues la referida indagatoria será paralela a la que ya lleva el Ministerio Público por el pago de horas extras.

“Sobre la base del preinforme y la recepción de querellas a la fiscalía, ya se estaba investigado lo que dice relación con las horas extras. Con el informe final, hay algunas temáticas que tendrían que ver con eventualmente pagos indebidos y con esa nueva arista se va a generar una investigación separada. Ya se han decretado algunas diligencias”, dijo la persecutora.

Perivancic agregó que “esta segunda parte del informe da cuenta de datos que sugieren la necesidad de investigarlos por separados” puntualizó.

En tanto, el fiscal a cargo de la investigación, Claudio Rebeco, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía porteña, señaló que “aún es temprano para entregar una calificación jurídica, pero de ser efectivos los hechos que se sugieren en el informe de Contraloría, pudiéramos eventualmente estar en presencia del delito de fraude al fisco, desde que se da cuenta de la inejecución de algunos trabajos contratados por la Municipalidad”.

Lo anterior dice relación con que “la Contraloría desde el punto de vista administrativo pone en duda algunos informes, pero también hay que hacer un análisis del punto de vista penal porque la configuración de un delito supone dolo, concierto y elementos (criminales) que no se dan en el área administrativa”, explicó Rebeco.

En esa línea, el fiscal precisó que dentro de los hechos que configurarían un eventual fraude al fisco se considera -dentro de otros- la reparación del Reloj de Flores, circunstancia en la que se cuestiona, según el informe, “la entrega de 887 plantas a la empresa Siglo Verde S.A., para su ornamentación; el pago de $22.435.363, IVA incluido, equivalente a la valorización que realizó dicha firma respecto de la ornamentación floral y retiro de escombros; y la compra de 3.200 especies florales, por la suma de $2.691.780, para el mismo propósito, todo lo cual no se ajusta a los numerales 16 de las bases administrativas y 9.3.1 y siguientes de las bases técnicas pertinentes, que previenen que es responsabilidad de los concesionarios mantener y reponer las especies que resultaren dañadas”.

Respecto de mismo punto, el informe de Contraloría agrega que “además, se comprobó el pago de $64.473.910 a la empresa González y Fierro Ltda., por concepto de 7 trabajadores, sin que se hayan verificado las labores ni los lugares donde estos se habrían desempeñado”, lo que en total podría suponer un perjuicio económico de $89.601.053.

En ese sentido, Rebeco dijo que “el reloj de flores es uno de los aspectos contenidos, hay otros -no puedo entrar en mayores detalles- pero dicen relación con algunas contrataciones a honorarios muy puntuales que están dentro del informe, con montos acotados y también algunas contrataciones por parte de una empresa proveedora”.

En cuanto a las horas extras, investigación aún vigente, el persecutor sostuvo que el informe “en su total lo cuantifica en el monto de $5 mil millones infracción. Sin embargo, no hay certeza que esas horas extraordinarias en su totalidad no se hayan ejecutado, es probable que la mayoría de ellas sí estén ejecutadas. El punto está en que eventualmente hayan horas que no se hayan ejecutado y que estén siendo pagadas. Eso de suma a la investigación que ya está en curso”, puntualizó.

Agencia UNO