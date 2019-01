Senador exige terminar con mal uso de fondos espejo del Transantiago en regiones

El senador RN, Francisco Chahuán no escondió su molestia luego que se entregaran los informes parciales donde se demuestra que en varias regiones se han construido centros de salud familiar, cuarteles policiales, sedes sociales y hasta canchas de fútbol con los denominados fondos FAR. Obras que no cumplen con el objetivo por el cual la bancada regionalista creó el Fondo Espejo del Transantiago en el año 2009.

La idea fue crear un presupuesto idéntico al subsidio estatal al transporte público metropolitano, pero dirigido a mejorar la movilización y conectividad en regiones, sin embargo, según Chahuán hasta ahora no hay mucha claridad sobre el uso de estos recursos ni el suficiente control.

“No más abusos con las regiones. Que los fondos espejo no destinen a obras, que son legitimas, pero que estos fondos no están destinados para construir cesfam, hospitales o cuarteles de la PDI o carabineros, para eso están los fondos sectoriales. Los fondos FAR están destinados naturalmente para mejorar la conectividad y el transporte público en las respectivas regiones”, dijo.

El parlamentario apoyó la idea de exigir a los gobiernos regionales, a lo largo de Chile, un informe detallado que explique en qué proyectos se han invertidos los recursos, además de solicitar a Contraloría que investigue si los destinos del fondo están o no dentro de la Ley.

Chahuán calificó la situación como grave, pues deja sin inversión en transporte a zonas aisladas y rurales, los subsidios a pasajes y hasta frena proyectos de renovación de buses y colectivos, por lo que no se descarta una revisión completa de la entrega del “Fondo Espejo”.