Chilenos que demandan a Apple exigen $126 mil para cada usuario afectado

La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) informó que su demanda contra la empresa multinacional Apple fue declarada admisible por el 23° Juzgado de Garantía de Santiago.

En la acción judicial se acusa a Apple de ralentizar de forma deliberada sus dispositivos móviles fabricados y comercializados entre 2014 y 2017, correspondientes a los iPhone 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 y 7 Plus, además del modelo SE.

El presidente de la Odecu, Stefan Larenas, señaló que “ha habido un engaño manifiesto al poner un software que en definitiva lo que hace es ralentizar el teléfono y eso ha significado que fue programado para su obsolescencia”.

“El consumidor ha sido engañado en el tiempo de duración del teléfono, de los modelos que han sido comprados entre el 2014 y el 2017”, agrega Larenas, quien recalca que en la demanda se piden $126 mil de compensación para cada cliente afectado, cifra que corresponde al perjuicio del cambio obligado de teléfono, la lentitud en el sistema operativo y los problemas en la batería de éstos.

Además, el abogado Sebastián Reyes dijo que a parte de los $126 mil “le pedimos al tribunal que se reparen todos los iPhones que están señalados en la demanda y que han tenido los problemas de ralentización”.

“Si no se puede reparar o la reparación es costosa, le pedimos al tribunal que se ordene una indemnización a los consumidores que consiste en la recompra de los aparatos al valor de mercado que éstos tengan ahora”, concluyó el jurista.

La Odecu calcula que existen más de dos millones de usuarios afectados, pero que la cifra exacta la entregará el tribunal luego de recibir los antecedentes de las entidades oficiadas por este caso, entre las que están la Subtel, el Servicio Nacional de Aduanas y los operadores Entel, Movistar, Claro, WOM y VTR.

Para que los usuarios afectados por esta situación se puedan unir a la demanda contra Apple Chile, MacOnline y ReifStore, deben ingresar a la página www.odecu.cl y completar un formulario de inscripción.

ATON