Ministro de Obras Públicas sobre los derechos de aguas: "Indefinido no significa que es perpetuo"

El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, conversó con “La Mañana Interactiva” de Radio Agricultura sobre la polémica de los conceptos de “perpetuidad” e “indefinido” en la duración de los derechos de agua en el nuevo proyecto de Códigos de Aguas del gobierno.

El ministro precisó que esta modernización se basa en un trabajo realizado por el gobierno anterior de la expresidenta Michelle Bachelet y que su objetivo es hacer frente al cambio climático y la sequía.

“Nosotros estamos planteando que los nuevos derechos se otorguen de duración indefinida, tal como son los actuales vigentes, cosa que es diferente a lo que planteaba el gobierno anterior que le ponía un plazo máximo de 30 años”, dijo.

“Nosotros consideramos que los 30 años, si bien a primera vista parece un plazo largo, a medida que pasa el tiempo empieza a ser demasiado breve a lo que queda para estimular a los agricultores para utilizar mejores técnicas de riego, ahorrar agua, a no sobreexplotar los pozos, invertir en técnicas de infiltración acuíferas o aportar sus derechos de aguas a embalses, por ejemplo”, agregó.

Según el ministro, el proyecto determina un plazo “indefinido”, porque “ayuda a una mejor utilización del agua, que es el desafió que tenemos hoy”.

“Indefinido no significa que se perpetuo, porque perpetuo significa una cosa cosa que no termina nunca, que es eterna. Mientras que duración indefinida significa que no está determina la fecha de término, pero eso no significa que no pueda tener término”, explicó.