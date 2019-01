Oposición exige respuestas por interrupción de obras del Hospital Félix Bulnes

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, acudió esta mañana, acompañado por diputados de oposición, al Palacio de La Moneda para entregarle una carta al gobierno exigiendo respuestas ante la paralización de las obras del nuevo Hospital Félix Bulnes.

La construcción del nuevo Hospital Félix Bulnes tiene un 93% de avance, pero el pasado 2 de enero la Sociedad Concesionaria Metropolitana de Salud S.A. (SCMS), encargada de las obras del hospital, decidió poner término al contrato con la constructora italiana Astaldi.

En un comunicado, la SCMS señaló que “la decisión se tomó en consideración a una serie de incumplimientos por parte de la constructora Astaldi”. Días después, se confirmó que la constructora chilena LyD se haría cargo del proyecto.

Sin embargo, las obras siguen paralizadas por lo que Tamayo señaló que “hemos venido a expresar al Gobierno nuestra severa preocupación por esta ausencia, por este silencio. Hoy día no tenemos claridad de cuándo inicia el servicio del Hospital Clínico, pues las obras están paralizadas y no sabemos cuándo se traspasa (la licitación)”.

Además, el edil afirmó que hubo obras de mitigación que un comienzo no fueron consideradas y afectarían el correcto funcionamiento del hospital y dijo que “en este lugar se va a generar un caos vial. No basta con tener los 120 mil metros cuadrados construidos, si los vecinos no van a poder llegar y serán los principales afectados”.

Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC) sentenció que “mostramos nuestra preocupación porque los proyectos concesionados de construcción de hospitales se dijo que eran más seguros, rápidos eficientes y más baratos, en cambio, este proyecto ha demostrado todo lo contrario y aquí lo que está en riesgo es la seguridad de que los habitantes de la zona norponiente de la Región Metropolitana puedan tener el hospital que tanto han esperado”

En tanto, la diputada Cristina Girardi (PPD) aseguró que “a la empresa que se le adjudica la concesión uno esperaría que tenga no solo la capacidad de mantener la obra que se va a construir, sino también de administrarla, por eso cuáles son las garantías. ¿Vamos a tener un hospital vacío?, se han gastado miles y miles de millones”.

Finalmente, la diputada Maite Orsini (RD) hizo un llamado al gobierno a “tomar un compromiso claro con la entrega del proyecto. Estos anuncios del Presidente son negligentes porque no han dado una respuesta certera a la ciudadanía”.