Secundarios protestaron por alza del pasaje escolar en $10

La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), realizó una pequeña protesta en frontis del Ministerio de Transportes, en donde rechazaron el alza en el Transantiago, cuyo reajuste en el pase escolar fue de $10.

“Este gobierno empresarial aprovechó las vacaciones para asaltarnos. Ante su ofensiva, reinvindicamos el #PaseGratis para que dejemos de invisibilizar a los más humildes de los nuestros”, comentaron desde la Cones en sus redes sociales.

Por su parte, la vocera de esta coordinadora, Amanda Opazo, criticó la actitud pasiva del Ministerio de Transportes, ya que el alza, dijo, afecta a los estudiantes más pobres, advirtiendo que durante este año habrá movilizaciones si el gobierno no corrige sus proyectos educativos y no cuida la educación pública.

“Piñera no aprendió nada del 2011. Ahora busca restablecer la selección en liceos, habla de ‘industria’ de la educación, y no hace nada por evitar encarecer la vida de los más pobres. Este es un llamado de atención al gobierno: o escuchan a las mayorías que exigen la educación como un derecho social, o prepárense para un 2019 donde no los dejaremos gobernar tranquilos”, sostuvo la vocera de la Cones.