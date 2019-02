Migración: Iniciarán el proceso de expulsión para 12 mil personas que no cumplen requisitos

Ministro (s) del Interior, Rodrigo Ubilla hizo un balance de la política migratoria del gobierno, la que consideró positiva. Sostiene que las críticas no van de acuerdo a la evaluación ciudadana, quienes les demuestran su apoyo en encuestas en torno al 70% de aprobación.

Al ministro le ha tocado liderar desde la Subsecretaría del Interior la política migratoria del gobierno. A la hora de hacer un balance sostiene que el balance es positivo.

“Si uno ve cualquier encuesta de opinión, no conozco una evaluación menor al 70% de aprobación. Tiene que ver con los cuatro años anteriores, donde la población sintió una inacción absoluta por parte del gobierno de turno”.

Sobre las críticas que ha recibido de la oposición, quienes han calificado de “shows mediáticos” las expulsiones que se realizaron de extranjeros infractores de ley, Ubilla es enfático: “Son excusas de distintas organizaciones, que en mi opinióncada vez tienen menos representación política y ciudadana, hacen a una política en la cual ellos no creen. Lo que quiere el Frente Amplio es que tengamos una política de puertas abiertas, que cualquiera entre, y en ese sentido nosotros no estamos de acuerdo”.

El balance del proceso de regularización migratoria que ha mantenido en marcha en gobierno y que ha expulsado a aquellos que infringen la ley, sigue su marcha. “Ya nos queda muy poco para terminar el análisis de las 155 mil personas que se inscribieron. Llevamos cerda de 150 mil de las que ya se hizo el análisis de sus papeles o que ya tienen la visa. Y de ellos hay 12 mil personas que no cumplen con los requisitos y el desafío ahora es iniciar su proceso de expulsión”, sostuvo Rodrigo Ubilla a El Mercurio.

El incumplimiento según Ubilla es que muchos que llegaron después de las fechas de inscripción se “trataron de “avivar” cruzando la frontera después del plazo establecido. Hay personas que tienen graves infracciones o delitos en Chile, que nosotros no vamos a regularizar. Hay cerca de 100 casos que son delitos graves”.

En cuanto al despliegue que ha hecho el gobierno para ubicar a inmigrantes que no se inscribieron en el proceso de regularización y que podrían cumplir con los requisitos de expulsión “La PDI, en relación a los controles que se refiere usted, del orden de 3 mil a 4 mil personas”.

No se ha logrado mayor efectividad, ya que según el secretario de Estado, había una cantidad de trámites de expulsiones administrativas que estaban desde hace mucho tiempo en el Departamento de Extranjería y Migración estancados, “entonces no sacábamos nada con seguir aumentando el stock. Tenemos una gran cantidad de expulsiones decretadas, pero no ejecutadas. Y lo que yo pedí es que nos concentráramos en las expulsiones decretadas.

De las 12 mil personas que no cumplen con los requisitos “hay una cifra negra, y esa es la que queremos abordar con las fiscalizaciones en la calle focalizadas de la PDI. Entonces si combinamos a esas 12 mil personas, más el flujo que vaya saliendo de expulsiones judiciales, que no sé cuantas va a ser porque eso depende del Poder Judicial, más las fiscalizaciones de la PDI, nos debiera llevar a un número mucho mayor que las 2.054 expulsiones del año pasado”, concluyó.