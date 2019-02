¿Se hará realidad el tren Santiago - Valparaíso? Inversión alcanza los US$ 2.400 millones

Luego de analizar experiencias en Europa, japón, China un equipo de aproximadamente 100 personas realizó un estudio de cinco años para poder darle vida al sueño del Tren Valparaíso – Santiago, que el consorcio TVS Concesiones Ferroviarias SpA, presentará mañana lunes por Ley de Concesiones en el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La iniciativa incluye tres tipos de infraestructura: para carga (que en algunos tramos se comparte con pasajeros) cuyo destino son los puertos de Valparaíso y de San antonio; para terminales de transferencia de carga intermodales, y 12 trenes con una capacidad de 890 pasajeros.

Este útimo se trataría del primer tren de alta velocidad del país (con una velocidad de operación de 200 km/h para pasajeros y una velocidad de 85 km/h en carga) y que supone un viaje de sólo 39 minutos a Viña del Mar y de 45 minutos a Valparaíso.

El megaproyecto es considerado prioritario por el Gobierno. De hecho en octubre del año pasado, el propio presidente Sebastián Piñera destacó la idea de un tren Santiago-Valparaíso. Puso fech de licitación internacional para este año.

Álvaro González, gerente general de TVS y gerente general de Latinoamérica Infraestructura, la firma que desarrollará la iniciativa, aseguró a El Mercurio que es probable que el proyecto se licite este año.

“Los plazos dependen del ministerio y , por supuesto, que estaremos ayudando para que sean lo más cortos posibles, pero hay plazos administrativos”, indicó.

El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine aseguró que el cumplimiento del plazo depende de varios factores.

INVERSIÓN

En octubre pasado el gobierno de Sebastián Piñera definió que el mecanismo de presentación sería por Ley de Concesiones.

Con la definición del mecanismo no sólo se produjo un cambio legal en el marco del proyecto, siuno tambien un iportante incremento en la inversión, que pasó de los US$ 1.600 millones a US$ 2.400 millones.

La puesta en marcha del proyecto significará un impulso a los puertos ya que no sólo se podrá transferir de modo vial. “Los trenes llevan más carga a menos precio; el tren es más barato que el camión”, aseguró González.

Lo otro bien relevante es que ordena el transporte y ya no se generan los costos logísticos, de tener un barco a la gira, que por un día don US$ 3 millones, porque los camiones no pueden ingresar a la Ruta 68.

TRENES MODERNOS

La frecuencia de los trenes será de 15 minutos en horario punta y de 30 minutos en horario valle. El precio será de 5 mil en hora valle y se pagará con una tarjeta similar a la Bip!

Estos nuevos trenes tendrán wifi, pasajeros frecuentes que tendrán su asiento reservado.

Si bien no hay cifras cerradas en cuanto a que monto financiará cada consorcio del total de US$ 2.400 millones Álvaro González aseguró que normalmente estas iniciativas en 25 a 30% con capital aportado por los socios y el resto, con comisión de bonos y financiamiento bancario.