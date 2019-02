Ministro Walker: Los mapuches pacíficos nos piden que hagamos respetar el Estado de Derecho

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, visitó al agricultor Erick Baer en el Hospital de Victoria. Allí está hospitalizado por un impacto de bala que recibió en su campo en Ercilla. “Es impresionante estar con él, su señora y su hija, con una rodilla destruida por un balazo; él me pedía paz y seguridad, lo único que quiere es trabajar”, dijo.

Tras la visita a La Araucanía, Walker dijo haberse comunicado con el Presidente Piñera para contarle su preocupación sobre la violencia en la zona. “Le conté de esto y él está muy convencido de que los grupos violentistas no nos van a a ganar la pelea en La Araucanía, porque la gran mayoría quiere salir adelante y trabajar en paz”, afirmó.

El titular de Agricultura agregó que”lo que nos piden los mapuche pacíficos y los no mapuche es que hagamos respetar el Estado de Derecho, que no transemos en el respeto a la policía y que no le demos ventaja a una parte muy chica de La Araucanía que es muy violenta y que impide que lleguen nuevas inversiones”.