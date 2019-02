MINSAL ratifica plan por 20 mil millones de pesos para prevenir el cáncer

La ministra de Salud(s), Paula Daza, visitó el Centro de Trasplantes y Oncología Integral (TROI) del Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna para reforzar el llamado a la prevención, detección precoz y avances del Plan Nacional de Cáncer.

La actividad, a la que también asistió la Subsecretaria de Salud Pública (s), Sylvia Santander, se realizó por la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, donde se destacó los avances que el Ministerio de Salud se encuentra desarrollando para combatir esta enfermedad.

“Desde que asumimos el gobierno, el Presidente Piñera nos pidió que en forma urgente desarrolláramos un Plan Nacional de Cáncer para lo cual armamos una comisión con la participación de la sociedad civil, la sociedad científica, la academia, los privados y desarrollamos una gran estrategia, que fue presentada al poder legislativo para que se transforme en ley, y así contar con un marco regulatorio para esta patología”, señaló la ministra (s) Daza.

La autoridad detalló que el plan conlleva una inversión de más de 20 mil millones de pesos anuales durante los próximos ocho años, en un proyecto que contempla promoción y prevención, la implementación de una red nacional de cáncer de Arica a Punta Arenas, inversiones en infraestructura y equipamiento, además de un mejoramiento en la distribución de especialistas.

“Para ello estamos formando 100 especialistas durante los próximos 4 años y con este Plan Nacional de Cáncer esperamos mejorar la sobrevida de las personas”, agregó la ministra subrogante.

Junto con reiterar el llamado a la prevención, la titular de salud (s) se refirió a la importancia de la pesquisa precoz en cualquier tipo de cáncer.

“Sabemos que sólo una de cada tres mujeres que deben hacerse la mamografía se la realiza, como sabemos también que sólo un 30% de las pacientes que deben someterse a los exámenes preventivos del cáncer cervicouterino, efectivamente se los realizan. Entonces por eso que hoy queremos sensibilizar a la población respecto a este tema”.

La ministra (s) Daza expresó su especial cercanía con el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna ya que fue formada en ese centro asistencial en su especialidad de Pediatría.

“Siempre me llena de emoción venir a este hospital y es por ello que quiero comentarles que hace un año y medio llegaron a mi oficina desde la Fundación Vivir más Feliz para invitarme como pediatra a sacar adelante este gran proyecto. Con el entusiasmo y la pasión con que se me hablaba del TROI me hizo no poder negarme a participar de esto”.

“Esta instancia es el reflejo del apoyo y la participación del sector público, privado, de sus profesionales de salud y el personal con el único interés de que los niños con cáncer tengan un lugar así para sobrellevar su enfermedad con menos dolor. El gran sueño de todos es que tengamos muchos TROI para los pacientes de nuestro país”, agregó.

En Chile, se proyecta que para los próximos años, el cáncer constituirá la principal causa de muerte, pues hoy comprende un 28% del total de defunciones anuales, con una incidencia de 45.000 casos nuevos al año y es por ello que el Minsal ha priorizado el cáncer como problema relevante de salud pública, realizando esfuerzos organizados y sostenidos que abarcan desde la prevención hasta los cuidados paliativos.

En esta tarea se han alcanzado importantes logros, como la incorporación de 17 cánceres a las Garantías Explícitas en Salud (GES), la incorporación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano al Programa Nacional de Inmunizaciones para niñas escolares de 9 y 10 años, incorporando este año a niños; y la detección temprana del cáncer cervicouterino y de mama, entre otros.

El 5 de Abril de 2018 se creó por iniciativa del Ministro de Salud el Grupo de Trabajo Asesor en materias de Cáncer (Resolución Exenta número 455 emitida por el Ministerio de Salud), con el objetivo de asesorar la formulación de políticas e implementación de estrategias y prácticas de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos del cáncer, de modo que estas iniciativas fueran eficaces, eficientes, seguras y coherentes con las necesidades de la población chilena.

Junto a diversos representantes del quehacer público y privado, fueron conformadas seis subcomisiones que abordaron las líneas estratégicas priorizadas para el Plan Nacional de Cáncer (Registros, Capital Humano, Prestaciones y Provisión de Servicios, Participación de la Sociedad Civil, Promoción, Prevención y Educación, Investigación e innovación). Estas subcomisiones presentaron sus propuestas en julio del presente año.

Este Plan de Cáncer fue presentado el día 4 de diciembre de 2018 por el Presidente de la República Sebastián Piñera y el Ministro de Salud, Emilio Santelices, en el Palacio de La Moneda, con representantes de todos los sectores del país.