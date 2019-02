“Me insultaron y dijeron las peores groserías”: Presidente de Gasco responde tras la “grosera funa”

Matías Pérez Cruz, presidente de Gasco, se convirtió en la persona más comentada durante esta jornada. Tras el video, viralizado en Facebook por Claudia Ovando, fue un blanco de críticas por su trato agresivo frente a las tres mujeres que, supuestamente, invadían su propiedad.

La académica de la Universidad Católica Silva Henríquez Claudia Ovando publicó la grabación en la que se ve al abogado, en traje de baño, expulsándolas por encontrarse en “parte de su terreno”, el cual colinda con la orilla del lago Ranco.

“Este jardín lo cuido yo. Es mi jardín y yo deslindo con lago Ranco. Si ustedes se quieren instalar donde revientan las olas. Perfecto se ponen ahí, pero este es mi jardín. He tenido problemas, señora. ¿Entiende? He tenido problemas aquí con gente haciendo el amor, robándome, entonces lo lamento señora. Este es mi jardín y, por último, pueden pedir permiso”, fueron las palabras del presidente de Gasco.

Frente a esto, Pérez Cruz envió varios mensajes de Whatsapp a sus amigos más cercanos descargándose por la situación que vivió.

Aquí te dejamos los mensajes a los que pudo acceder La Tercera.

– “Estoy muy tranquilo ya que de la mejor manera les pedí a estas señoras que se retiraran de mi jardín ya que estaba con familiares e invitados. Me dijeron que si les exhibía mi título de propiedad se irían. Y que no pensaban en salir de ahí. Les pedí varias veces de la mejor manera que se retiraran y fueron muy provocadoras. Me insultaron y dijeron las peores groserías. Ahora estoy siendo funado y denostado de manera grosera en redes sociales y nada puedo hacer al respecto”.

– “Estoy muy tranquilo y pondré la otra mejilla. Será entretención de los medios y redes esta semana y no puedo hacer nada al respecto. El mundo funciona así. Pero mi preocupación es el Estado de Derecho, cada vez más vulnerado en Chile”.