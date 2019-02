"Se me van": Veraneantes denuncian que el presidente de Gasco los echó de la orilla del lago Ranco

Un grupo de personas grabó al presidente del directorio de Gasco, Matías Pérez Cruz, echándolos de la orilla del lago Ranco, porque según él, estaban en su propiedad privada.

El empresario se acercó hasta los veraneantes para pedirles “que se retiren, estoy con mi familia y con mis hijos, ¿ya? Y este jardín lo cuido yo, es mi jardín que deslinda con el lago Ranco. Si ustedes se quieren instalar allá donde revientan las olas, perfecto, se ponen ahí, pero es mi jardín”.

“He tenido problemas con gente haciendo el amor, robándome. Lo lamento. Es mi jardín. Por último, me pueden pedir permiso. Pero cuando la gente se instala de mala manera… Ustedes se me van, o si no voy a llegar a sacarlas yo, de manera no tan pacífica”, dijo.

Cuando se dio que los estaban grabando, el identificado como el presidente de Gasco, se molestó y nuevamente les dijo “se me van”. “Yo soy abogado, no me va a discutir a mí”, agregó.

Indignante… Humillante… La actitud de Matías Pérez Cruz, Presidente de Gasco por sentarnos a orilla del Lago Ranco, en su jardín privado. Su indignación partió cuando le pedimos los papeles que acreditan que es un terreno privado al que no podemos acceder. Publicado por Ovando F. Clau en Martes, 5 de febrero de 2019

Ante la denuncia, el Ministerio de Bienes Nacionales afirmó estar recabando los antecedentes de la denuncia ciudadana.