Doble de Rafael Araneda sufre violento robo de vehículo: "Me atropelló... podría estar muerto"

Gonzalo Guitérrez ganó gran popularidad luego de posicionarse como el doble del animador Rafael Araneda. No obstante, el día de ayer sufrió de un robo con intimidación en la comuna de Las Condes que lo dejó lesionado.

De acuerdo al reporte policial, Gutiérrez se encontraba en la Clínica Las Condes por motivos personales, junto a una amiga. Al salir del recinto, fue interceptado por un vehículo del cual descendieron cuatro sujetos armados, los cuales robaron su automóvil marca Audi.

El periodista contó lo ocurrido con una notable conmoción: “Se bajan cuatro tipos con armas y nos apuntan; echo marcha atrás, me veo en la obligación de bajar. A ella la bajan, me tiran el auto encima y me atropella. Literalmente, me atropelló. Habré salido eyectado del choque un metro… Podría estar muerto.”, explicó a CHV Noticias.

Los antisociales, al atropellar a Gutiérrez, le provocaron lesiones en el pie y hematomas en parte del glúteo, por lo que fue trasladado a la Clínica Alemana.

De momento, la 37a Comisaría de Carabineros se encuentra realizando los peritajes para lograr dar con la identidad de los sujetos y su paradero.