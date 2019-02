Lucy Ana Avilés por Pérez Cruz en playa de Lago Ranco: "Cualquier persona habría dicho "váyanse por favor""

La filántropa chilena Lucy Ana Avilés habló del caso del empresario Matías Pérez Cruz, de quien asegura actuó pensando que estaba en su derecho al expulsar de forma ilegal a las tres mujeres que se encontraban a la orilla del Lago Ranco, cercanas a su propiedad.

En una entrevista a La Tercera, la responsable de la llegada a Chile del avión contra incendios Supertanker, en el año 2017, afirmó que “hay muchas regulaciones que no están claras”, por lo cual sugieres no se está seguro de los límites entre los espacios de uso público y la propiedad privada, cuando son riberas de ríos, lagos o mares.

Además afirmó que no puede calificar la conducta del presidente de Gasco de “agresiva” porque no vio todo el video. “Pero me imagino que cualquier persona -que piensa que están en su propiedad- habría dicho ‘váyanse por favor"”, apuntó.

“Tengo claro que las playas son públicas para todos y me imagino que corre lo mismo para los lagos. Encuentro vago todo esto y habría que aclarar el punto. No vi todo el video, pero tampoco vi que él atacara. Vi a una persona pidiéndole a otra que se fuera, porque piensa que estaba en su espacio privado”.

En cambio, la mujer que vive actualmente en Estados Unidos descargó contra los celulares, aparatos que describió como “un arma que, desgraciadamente, cuando no se usa con criterio puede causar mucho daño. Usarlo para hacer daño y bullying no me parece. Estoy segura de que la gran mayoría de las personas tampoco tiene claro el tema de los límites (de las playas). Me parece todo muy cruel y que hay que educar”, sostuvo.

Avilés acusó que “acá más que enfocarse en si esta persona estuvo o no en lo correcto, lo que ha salido en la prensa es su vida y a quién apoya políticamente”, y se refirió al líder de Acción Republicana, José Antonio Kast, ex candidato presidencial del que Cruz además fue financista.

“Yo lo he escuchado muchas veces y lo veo como una persona que hace un llamado al sentido común”, afirmó.