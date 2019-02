Diputado Silber insiste en la salida de Castillo: "Nos cuesta ver cómo el Presidente se está echando al bolsillo un fallo tan macizo"

El diputado y subjefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber, en conversación con “La Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, expresó que desde su partido no han desistido en la solicitud de renuncia del subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, luego de que el fallo judicial del Caso Frei, señalara que el médico cometió negligencia, aunque descartó responsabilidad penal.

Silber manifestó que “nosotros no hemos cesado en la solicitud de renuncia del subsecretario Castillo. Han pasado varios meses en esta materia. Sentimos que hay un antes y un después luego del fallo judicial y el Gobierno tiene más que recoger el guante y actuar en consecuencia, no hay otra alternativa para el Presidente Piñera”.

Además, expresó que cuando el Mandatario declara que está enfocado en las distintas emergencias que se están produciendo en el norte de nuestro país, también podría tener alguna reacción con la solicitud de la oposición: “Se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo y nos hubiera gustado una reacción oportuna”.

Gabriel Silber declaró que no quieren hacer de este tema, una suerte de “Lamento Boliviano”, del cual los chilenos se comiencen a acostumbrar.

“Más que ser de izquierda o de derecha, cual sea el Gobierno que hoy le toque gobernar, hace irresistible a nuestro juicio la permanencia de él en el cargo”, manifestó.

“Esto es un emplazamiento, no desde nuestra condición de familiares o cercanos a las víctimas de la familia Frei, sino que porque derechamente consideramos que el compromiso con la verdad y la justicia, en un tema tan sensible como dice relación con la muerte o el asesinato de un ex presidente de la República, es un tema que compromete a toda la República y sus instituciones”, expresó.

Añadió que “nos cuesta ver cómo el Presidente Piñera se está echando al bolsillo un fallo tan macizo en esta materia, que involucra a uno de los integrantes de su Gabinete”.