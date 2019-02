Asesora del hogar está buscado a Farkas para contarle secretos guardados de su padre

Nilda Pineda, de 87 años, trabajó más de dos años en la casa de Las Condes de Daniel Farkas, padre del millonario Leonardo Farkas. Con la confianza de todo ese tiempo, muchos secretos se traspasaron entre ambos. Secretos que ahora ella quiere revelar.

Al ser consultada por el Diario de Atacama sobre esas historias ocultas, la señora se limitó a decir que “son cosas personales, no las puedo decir porque son muy personales, secretos familiares. Por eso es que necesito hablar personalmente con Leonardo, no lo voy a hacer por teléfono. Tiene que ser con él en persona”.

Desde que murió Daniel Farkas, en 2004, Nilda busca a Leonardo para que el magnante tome conocimiento de esas historias que solo ella conoce. Según la publicación, lleva 10 años tratando de conversar con él. Si hasta viajó a Santiago un día para contactar a Felipe Camiroaga.

“Yo sabía que eran íntimos amigos, que se mostraban los autos y salían a pasear. Cuando lo ví le dejé mi número y lo anotó súper apurado, él me llamó y me dijo que iba a llamar a Leonardo para decirle que lo estoy buscando. Después me dio una dirección y las indicaciones para llegar, pero cuando fui no me dejaron ver a Leonardo”, dijo.

En su búsqueda, la ex asesora del hogar se enteró que el rubio de rulos visitará Copiapó por estas fechas, por lo que viajó hasta la casa de su hijo en la zona para intentar contactarlo una vez más.

Aquí una foto de la mujer con unos cassettes con composiciones musicales de Leonardo Farkas: “Estos son mis tesoros, los recibí directamente de las manos de don Daniel”.