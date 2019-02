Juzgado mantuvo en prisión preventiva a ex carabinero que disparó a Catrillanca

El Juzgado de Garantía de Collipulli mantuvo la prisión preventiva para el ex sargento segundo de Carabineros, Raúl Ávila, quien está imputado de haber disparado y dado muerte al comunero mapuche, Camilo Catrillanca, el pasado 14 de noviembre en Ercilla.

En la audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza, Sandra Nahuelcura, indicó que el ex policía tenía en sus manos un arma con un alto poder de fuego y daño de la que hizo uso para atacar por “la espalda” a personas “que no están armadas”, estimando además que los tiros percutados no podían considerarse como “disuasivos”.

Asimismo, desde el Ministerio Público se argumentó que Ávila no prestó colaboración en el caso, ya que además de mentir en su declaración inicial, destruyó una tarjeta de vídeo donde estaba registrado el momento en que se ejecuta el tiro que termina con la muerte de Catrillanca.

Cabe mencionar que además de Ávila, hay otros siete formalizados por el homicidio del comunero.