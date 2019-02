Alcalde de Renaico por dichos de Ubilla sobre incendios: "Criminaliza las demandas del pueblo mapuche"

Para el presidente de la Asociación de Municipalidades y alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, las palabras de Ubilla no tienen fundamento y calificó sus declaraciones como estigmatizantes, al sostener respecto a la emergencia de los incendios forestales que algunos que se han producido en el último tiempo están asociados al tema de la causa mapuche.

Para el alcalde de Reinaico, “Ubilla criminaliza las demandas del pueblo mapuche, ya que ellas no tiene relación alguna con los incendios del sur”.

Reinao agregó que “el ministro subrogante Ubilla está mal informado ya que el pueblo mapuche tiene una relación sagrada con la tierra, por lo que va en contra de sus principios generar algún perjuicio hacia ella”, concluyó.

Recordemos que en entrevista con La Tercera Ubilla dijo que “yo diría que algunos de los incendios que se han producido en el último tiempo están asociados al tema de la causa mapuche”.

“Si yo estoy disparándole a un avión que está apagando un incendio, tengo una intencionalidad detrás de eso. Le doy otro ejemplo. Lo que está siendo investigado en Coronel, no responde a una banda organizada, es un grupo de jóvenes que está cometiendo un delito. Lo que pasó con esta empresa subcontratista en La Araucanía que estaba cortando los ganchos de los árboles para que no interrumpiera los cables y que provocaron un incendio también es otra forma de generar estas catástrofes. Aquí entonces hay una combinación de imprudencias y actos premeditados, como darle a un avión que está apagando un incendio. Eso no es casual, no es un grupo de jóvenes que está entreteniéndose”, se explicó.