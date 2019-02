Cheyre: "Tengo la fe de que no voy a ser condenado, porque no soy un encubridor"

En una ciudad del sur de Chile se encuentra por estos días el ex comandante en jefe del Ejército general (r) Juan Emilio Cheyre, luego que el juez Vicente Hormazabal lo procesara como autor de torturas en el Regimiento Arica de La Serena, donde se encontraba cuando ocurrió el golpe de Estado de 1973 y luego que el juez Mario Carroza lo condenara como encubridor de ejecuciones de la Caravana de la Muerte.

En una entrevista concedida a La Tercera, el ex uniformado dice que no le duele que su rol en la historia de Chile y que su imagen pública pueda cambiar para siempre, sino que lo afecta no poder salir del país para conocer a los tres nietos que en estos dos años han nacido en el extranjero. “Duele escuchar que no te permiten viajar porque eres un ‘peligro para la seguridad de la sociedad’ (se queda en silencio). Es muy fuerte”, comenta.

Asimismo, declara que “el dolor más grande no es estar privado de libertad. El dolor más grande es el dolor que les significa a las personas que usted quiere. Pero ese dolor no va a mellar mi fortaleza en el sentido del honor de haber trabajado por Chile, por la reconciliación, por la paz, de haber trabajado porque terminara la época negra que vivimos en un régimen y en un período que nunca debió haber existido en Chile. El honor de haber rescatado y puesto al Ejército como el Ejército de todos chilenos, por solo ese honor, si tengo que pagar el costo que he pagado ahora, lo tendré que pagar”.

En esa línea, señala que tiene “la fe de que no voy a ser condenado porque, en primer lugar, no soy un encubridor. Esa es una interpretación que ha hecho el juez Carroza. De ser considerado cómplice, ahora dice que soy encubridor y lo dice porque entregué un documento a un diario que solo buscaba informar a las familias de lo sucedido. Yo creo que eso se va a corregir”.

“Y respecto al procesamiento del juez Hormazábal, lo digo fuerte, claro y de frente: jamás he cometido apremio alguno, violencia física alguna, no contra detenidos por casos de derechos humanos: no le he pegado en mi vida a nadie. No he aplicado la violencia, no creo en la violencia”, añade.

Respecto a cómo se explica la decisión del juez Hormazábal, admitió que “a mí no me corresponde calificar las conductas del señor ministro Hormazábal. Respetuosamente hemos entregado todos los documentos necesarios para demostrarle que yo no hice eso que ahora se me acusa”, concluyó.