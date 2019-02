Rescatan con helicóptero a joven que se lanzó ebrio al mar y se golpeó en las rocas de Tunquén

La imprudencia y las acciones temerarias continúan poniendo en peligro la vida de los veraneantes que llegan al litoral central a disfrutar de las vacaciones. Es el caso de un joven que la tarde del sábado 16 de febrero debió ser rescatado en cercanías del balneario de Tunquén por un helicóptero del escuadrón HU-1 junto a nadadores.

El Comandante aeronaval, Capitán de Corbeta Enrique O’ Reilly, detalló la maniobra que realizó el helicóptero que se trasladó desde Viña del Mar a la comuna de San Antonio: “A las 20:10 horas se nos activo el protocolo de emergencia al helicóptero que está de guardia playa en Valparaíso para acudir a una emergencia en el sector de la playa de Tunquén, lugar en que un turística sufrió un accidente en los roqueríos del borde costero teniendo como resultado un TEC abierto. El traslado se efectuó en helicóptero desde dicho balneario hasta el Quisco donde una ambulancia lo esperaba y trasladó sin novedad a un centro asistencial”.

Mientras que el Sargento 2do Nadador de rescate, Miguel Norambuena, fue quien descendió a conocer el estado de la victima.

“Al llegar le pregunté lo que pasaba, su nombre, su edad y me respondió bien y me dijo que se sentía responsable de todo lo que había pasado porque bebió toda la tarde, se tiró un piquero y se golpeó en las rocas. Me comentó que intentó salir solo del humedal pero después se desvaneció. Cuando nosotros llegamos se encontraba repuesto, así que lo subimos al helicóptero y lo llevamos hasta la playa del Quisco donde lo esperaba el personal de la Gobernación Marítima de San Antonio con una ambulancia”, detalló.

La Autoridad Marítima continuará realizando su trabajo de salvaguardar la vida humana en el mar y reitera el llamado al autocuidado y la prevención de los bañistas, a no ingresar al mar si ha bebido alcohol, a respetar las recomendaciones que se entregan, conocer si los balnearios son aptos o no para el baño y respetar los avisos de marejadas vigente.