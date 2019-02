Ubilla asocia algunos incendios forestales "al tema de la causa mapuche"

El ministro (s) del Interior, Rodrigo Ubilla, hizo un balance de las emergencias que han afectado en los últimos días al país, tanto por el invierno altiplánico en el norte y los incendios forestales en el sur.

En este último punto se refirió a la intencionalidad de muchos de ellos: “Yo diría que algunos de los incendios que se han producido en el último tiempo están asociados al tema de la causa mapuche”, asegura en entrevista con La Tercera.

“Si yo estoy disparándole a un avión que está apagando un incendio, tengo una intencionalidad detrás de eso. Le doy otro ejemplo. Lo que está siendo investigado en Coronel, no responde a una banda organizada, es un grupo de jóvenes que está cometiendo un delito. Lo que pasó con esta empresa subcontratista en La Araucanía que estaba cortando los ganchos de los árboles para que no interrumpiera los cables y que provocaron un incendio también es otra forma de generar estas catástrofes. Aquí entonces hay una combinación de imprudencias y actos premeditados, como darle a un avión que está apagando un incendio. Eso no es casual, no es un grupo de jóvenes que está entreteniéndose”, se explicó.

En relación a la emergencia del norte, se le consultó por las críticas al Gobierno por no decretar antes zona de catástrofe.

“No sé de quién será la crítica, ¿de los que twiteean desde el extranjero? Porque los parlamentarios que estaban en la zona, con quienes estuve allá, no hicieron esa crítica (…) Yo quiero saber en qué momento de los cuatro años anteriores la Presidenta (Bachelet) en pocas horas suspendió sus vacaciones y se fue al Loa. O en qué momento la Presidenta suspendió sus vacaciones y estaba en Temuco el día de los primeros incendios. Dos veces en diez días el Presidente ha suspendido sus vacaciones”, dijo.